13ª Conferência Municipal de Saúde debate Direito, Consolidação e Financiamento do SUS

O Conselho Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realizaram nos dias 05 e 06 de abril a 13ª Conferência Municipal de Saúde, com o tema Democracia e Saúde: Saúde Como Direito, Consolidação e Financiamento do SUS.

Durante dois dias, no auditório do Centro Universitário de Parauapebas (Ceup), foram realizados debates com cinco eixos temáticos, leitura do regimento interno, palestras referentes ao tema, trabalhos em grupos e eleição para delegados e suplentes.

A presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sandra Djane, enfatizou a importância da realização da conferência, “é um espaço democrático, de extrema relevância para a população em geral, uma vez que podemos lutar e debater as políticas públicas voltadas para a saúde de nosso município”.

“Enquanto usuário do serviço público de saúde, eu acho de extrema importância a participação em conferências, pois estamos aqui pra debater melhorias e fazer reivindicações para a saúde de nosso município”, destacou o usuário Josemar Primo Rodrigues.

A servidora pública Maria Luciane Gonçalves da Cruz Araújo ressaltou a experiência de participar da conferência, “é uma porta aberta participar da conferência, para analisarmos as propostas e também para ajudarmos a promover melhorias em nossos serviços de saúde, oferecidos pelo SUS”, finalizou.

As propostas aprovadas na conferencia municipal serão levadas para a 13° Conferência Estadual de Saúde, que ocorrerá nos dias 13 e 14 de junho, evento que contará com a participação dos 16 delegados eleitos na conferência municipal. Já a Conferência Nacional de Saúde, realizada a cada quatro anos, ocorrerá de 4 a 7 de agosto em Brasília (DF), em sua 16° edição.

Texto: Janaina Ravanelli

Fotos: Luciano Silva

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP