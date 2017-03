27º Encontro da Mulher de Parauapebas termina em grande estilo

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal da Mulher (Semmu), realizou o 27º Encontro da Mulher.

Foi uma semana inteira voltada para as mulheres do município. Seis equipes trabalharam intensamente para que o encontro fosse um dos melhores. E essas mesmas equipes participaram da gincana, com obrigação de cumprir várias tarefas ao longo do evento.

Durante a programação, a mulherada passou por uma roda de conversa, fez passeio ciclístico, participou de um sarau, no Centro de Desenvolvimento Cultural (CDC), e brincou no meio da rua resgatando as brincadeiras de rua, como corrida da vassoura, corrida de pneu, corrida do ovo, bambolê de guerra, entre outras.

As mulheres também se empenharam em ajudar pessoas carentes. As equipes mobilizaram a sociedade para doações de roupas e calçados, além de promover oficinas de arte com ONGs. Participaram de uma gravação no SBT para o programa “Marias” e dançaram muito, com a aula de zumba.

Da programação do 27º Encontro ainda fez parte um seminário com o tema “Mulheres Modernistas x Mulheres da Atualidade”. E na sexta-feira, 10, Parauapebas ficou linda e florida com a realização da marcha, que reuniu cerca de 300 mulheres. Elas puderam acompanhar apresentações religiosas, feita por cada equipe, e prestigiar um belo show da cantora Cassiane.

No sábado, 11, o evento foi encerrado com chave de ouro. Mesmo debaixo de chuva, a população saiu de casa para a Praça de Eventos, onde prestigiou as últimas apresentações das equipes e o show da cantora Márcia Felipe. Cerca de 25 mil pessoas compareceram à festa.

Para a secretária municipal da Mulher, Ângela Pereira, o 27º Encontro superou as expectativas da organização. “Estou muito feliz porque dentro de dois meses conseguimos fazer um bom trabalho. Não é apenas um evento. Nosso principal objetivo é unificar as mulheres do nosso município. Sem dúvidas, superou as nossas expectativas”.

Equipe vermelha vence gincana

Como em toda competição, a gincana do 27º Encontro também teve uma campeã. A equipe vencedora foi a Vermelha, com 1.113,33 pontos, seguida pela equipe Branca, com 1.083,24 pontos; Rosa, com 1.021,63 pontos; Lilás, com 987,32 pontos; Verde, com 977,66 pontos; e Azul, com 918,98 pontos.

Após as apresentações e o resultado final da gincana, o cantor Léo Bruno fez o “esquenta” para o grande show da Márcia Felipe, que encerrou o 27° Encontro da Mulher de Parauapebas em grande estilo.

Texto: Sabrina Linhares – Ascom / PMP

