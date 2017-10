A nova iluminação externa da Prefeitura reflete o anseio que já circula no interior do prédio: conscientização da importância da prevenção e combate ao câncer de mama. A fonte da Praça das Bandeiras também recebeu decoração especial na noite dessa quarta-feira, 4. A ação é uma inciativa da Secretaria Municipal de Administração (Semad) e Gabinete, e tem como objetivo promover a campanha mundialmente conhecida como “Outubro Rosa”.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) está intensificando os trabalhos que já são realizados diariamente, por meio de uma programação especial em outubro. Orientações sobre autoexame, encaminhamento para diagnóstico e exames de mamografia são alguns dos serviços oferecidos tanto para as mulheres da zona urbana, quanto da zona rural.

As demais secretarias do município também estão apoiando a causa. Na parte interna do prédio, o laço rosa, símbolo da campanha, já se encontra nas portas dos setores. A Câmara Municipal, servidores municipais e população em geral também já estão aderindo ao “lacinho”.

A Secretaria Municipal da Mulher (Semmu), em parceria com o Instituto Vencendo o Câncer (Invecan), realizou a abertura oficial da campanha em uma blitz na rotatória da Rua 14, no último sábado, 30. Na ocasião, foram distribuídos panfletos e laços, com intuito de conscientizar os munícipes sobre a seriedade do assunto.

O gestor da Semad, Cássio Flausino, ressaltou que o governo municipal abraçou a campanha. “É um momento importante para a conscientização das mulheres. Os servidores estão envolvidos nas programações que serão realizadas durante todo o mês de outubro e este ano, temos uma novidade que é essa belíssima iluminação no prédio da Prefeitura”.

A Semad informou ainda que o investimento para essa decoração foi mínimo, visto que as letras do nome Prefeitura de Parauapebas foram as mesmas utilizadas anteriormente na Feira de Agronegócios de Parauapebas (FAP), a base de madeira que fica embaixo do letreiro foi doada pelo Polo Moveleiro, através do gestor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento (Seden), Isaias Queiroz, a iluminação foi apenas reativada, e a mão de obra foi realizada pelo quadro efetivo da Semad.

Texto: Rayssa Pajeú

Fotos: Kelson Araújo

Assessoria de Comunicação – Ascom | PMP