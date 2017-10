40 ruas recebem serviços de infraestrutura no Parque das Nações

Compartilhar no Facebook

Foram vários anos esperando o dia em que as melhorias chegariam ao nosso bairro. Nossas ruas estavam precárias. Passamos muito sofrimento, mas graças a Deus e a prefeitura recebemos esses benefícios. Já temos uma escola sendo construída e acreditamos que ano que vem vamos inaugurá-la; temos poços artesianos. Estamos muitos satisfeitos”. Foi dessa forma que Miriam Santos, moradora há 28 anos do Parque das Nações II, se manifestou diante dos serviços executados no bairro.

O Parque das Nações I e II, até então considerados abandonados pelos moradores, receberam obras de infraestrutura da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semob). “Nosso bairro era crítico. Algumas ruas não tinham acesso, mas os serviços da Secretaria de Obras trouxeram melhorias. Todas as ruas foram limpas. Agradecemos o governo que se lembrou do nosso bairro”, disse o presidente da Associação do Parque das Nações II, Francisco Freitas.

A transformação da realidade dos moradores está sendo conquistada por meio dos serviços iniciados no mês de agosto, para recuperação de 40 ruas com vários níveis de intervenção. Dentre esses serviços, limpeza, terraplanagem e abertura de vias.

As obras da prefeitura foram acompanhadas de perto por alguns moradores. “Um serviço muito bom que favorece toda a comunidade. Quem ganha somos nós, que sofríamos por causa das péssimas condições das ruas. Agora, o ônibus escolar e das empresas podem circular, buscando as crianças e os trabalhadores”, comemorou o presidente do bairro Parque das Nações I, Cleiton Silva, conhecido como “Baixim”.

De acordo com a secretária de Obras, Silvana Faria, o governo vem atendendo os bairros mais distantes, onde as dificuldades e carência dos moradores são grandes. “Continuamos os serviços nos bairros periféricos. Já atendemos o São Lucas II, Montes Claros, Jardim América II e agora Parque das Nações I e II”, ressaltou a gestora.

Texto: Liliane Diniz

Fotos: Piedade Ferreira