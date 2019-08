Entre os dias 15 e 18 de julho foram realizadas 173 cirurgias oftalmológicas de catarata e pterígio, no Hospital Geral de Parauapebas (HGP). As cirurgias foram ofertadas pela Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

“Estamos dando sequência na realização das cirurgias oftalmológicas de catarata e pterígio no HGP. Os procedimentos cirúrgicos são o resultado das triagens feitas durante a Ação Sou Mais Saúde, no bairro Tropical, há um mês, realizado pela Semsa”, informou o secretário municipal de Saúde, Gilberto Laranjeiras.

A usuária Maria das Graças Rodrigues Souza relatou o resgate de mais qualidade de vida por conta da cirurgia. “Após o procedimento cirúrgico vou poder ler melhor, enxergar melhor e passear com meus filhos e meus netinhos”, contou.

Francisca da Silva retornou ao HGP para fazer cirurgia de catarata, pois já passou pela cirurgia de pterígio, neste ano. “Estou retornando para fazer cirurgia de catarata, uma vez que a lesão no meu olho me incomoda muito nas simples tarefas do dia a dia, mas com a cirurgia, tudo irá melhorar em questões de saúde e de qualidade de vida”, finalizou.

Texto: Janaina Ravanelli / Fotos: José Piedade

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP