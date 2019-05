9ª edição do Verdadeiro Festival das Flores de Parauapebas inicia nesta sexta-feira, Parauapebas Festival das Flores HOLAMBRA Parauapebas 9ª EDIÇÃO UDV

Inicia hoje, 31, a 9ª edição do Festival das Flores de Holambra, em Parauapebas. O evento é promovido pela União do Vegetal (UDV) e já é tradição no município e sucesso por todos os municípios que já passou, bem como Canaã dos Carajás, que receberá a sua 5ª edição amanhã, 1 de junho.

Festival das flores recebe suas primeiras visitas

O festival ficará em Parauapebas até o dia 12 de junho e a expectativa é que mais de 30 mil pessoas passem pelo local e adquira algumas plantas e flores a preços populares. A proposta principal do Festival das Flores, além de trazer mais beleza para a cidade, é angariar fundos para fomentar as causas sociais desenvolvidas pela UDV, como entrega de cestas básicas e auxilio a famílias em situação de vulnerabilidade social.

São mais de 100 espécies de flores e plantas ornamentais e frutíferas disponíveis no festival, com um preço bem abaixo do valor praticado no mercado convencional. Então se você é amante, plantas, flores e jardinagem, não pode perder esta grande oportunidade de adquirir as suas mudas.

Mais de 100 espécies de flores e plantas em um só evento

Sobre a União do Vegetal

A União do Vegetal (UDV) é uma entidade religiosa sem fins lucrativos, que tem em sua base os títulos de entidade Pública Federal, estadual e também municipal.

A UDV tem trabalhado com muito afinco no desenvolvimento moral, espiritual e intelectual das pessoas. Todas os membros ligados à direção da União do Vegetal, são voluntários, sendo sua arrecadação destinada a construção dos templos para abrigar seus integrantes da instituição.

União do Vegetal, juntos somos mais fortes. (Texto Ingrid Cardoso/Fotos: Fernando Bonfim)