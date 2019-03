A cultura continua em movimento no município

O Centro de Cultural de Parauapebas conta com aulas de ballet, danças regionais, teatro e percussão. As oficinas iniciaram no dia 25 e a boa notícia é que ainda há vagas disponíveis para as turmas de teatro, danças regionais e percussão.

Para se inscrever é muito fácil. É só ir até o Centro, que fica localizado na Avenida Pará, n° 275, no bairro Apoena, a partir das 8h da manhã, munido das cópias dos documentos: RG, CPF, declaração escolar, comprovante de residência e histórico artístico (para a inscrição das turmas avançadas).

Caso o aluno não tenha RG e CPF, os mesmos podem ser substituídos pela copia de certidão de nascimento. Não se esqueçam de levar também os documentos dos pais: RG e CPF.

Texto: Sabrina Linhares

Fotos: Bruno Cecim

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP