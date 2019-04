Ação Social garante mais cidadania aos moradores de Parauapebas

A recém-inaugurada Escola de Ensino Fundamental Nelson Mandela no bairro Tropical foi o local escolhido para receber a grande Ação Cidadania realizada pela Prefeitura de Parauapebas em parceria com o Governo do Estado do Pará. O evento contou com apresentações de dança, da banda da Guarda municipal e dos alunos da Escola de Música Maestro Waldemar Henrique.

“Estamos sendo vistos como um município forte e que precisa da presença do Estado para se desenvolver ainda mais. Parauapebas só tem a ganhar com essa iniciativa”, afirma Darci.

“É fundamental construirmos uma relação em que prefeitura e governo do estado trabalhem juntos para fazer chegar importantes iniciativas que vão beneficiar as pessoas”, declara o governador.

Vários serviços foram oferecidos gratuitamente à população. Entre eles, os de saúde que receberam uma procura bastante significativa. “Eu gostei muito dessa ação aqui perto de casa e aproveitei para fazer os testes rápidos de glicemia, HIV e Hepatite. E tô feliz que está tudo certo com a saúde”, afirma Maria Francisca.

A emissão de documentos também registrou uma grande demanda. Foram 100 carteiras de trabalho entregues na hora e 300 identidades. “Eu vim tirar a identidade dos meus filhos e foi tão rápido que vou já pra casa preparar o almoço”, diz Vania Gomes.

A comunidade aproveitou bem cada serviço. O Cadastro Único realizou mais de 70 atendimentos, 35 famílias passaram com a nutricionista pelo Programa Bolsa Família. Na unidade móvel de odontologia mais de 60 pessoas foram atendidas, também foram ministradas palestras sobre saúde bucal, entrega de 300 kits e realização de escovação dental supervisionada. O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) realizou 416 testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites B e C.

Muitos outros serviços foram procurados como a emissão da certidão de nascimento e óbito, coleta de sangue, vacinação e serviços de beleza com corte de cabelo e maquiagem.

Mais Investimentos para Parauapebas

Durante pronunciamento, o Governador Helder Barbalho anunciou investimentos. Na área da educação, informou que será retomada a obra da Escola Tecnológica no bairro Cidade Jardim. Na saúde, o governador reforçou a parceria para que o Estado contribua com o Hospital Geral de Parauapebas (HGP) que atende pacientes de municípios vizinhos. Helder também anunciou obras de infraestrutura da estrada Transcarajás que vai ligar Parauapebas à Canaã dos Carajás até chegar à BR-155, passando ainda por Curionópolis, Xinguara chegando ao município de Sapucaia e interligando o Pará ao estado do Tocantins. Outra iniciativa foi liberar novas viaturas para Polícia Militar contribuindo no fortalecimento da segurança pública em Parauapebas. O governador disse ainda que irá trabalhar para desburocratizar e agilizar a emissão de títulos de terra no Pará. “Daqui pra frente é parceria absoluta com a Prefeitura de Parauapebas e o Governo do Estado. Vamos trabalhar juntos para recuperar o tempo perdido e construir um futuro melhor para o município de Parauapebas”, concluiu o governador.

Texto: Anne Costa

Fotos: Felipe Borges

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP