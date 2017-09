ACAP ajuda pessoas carentes em Parauapebas

Atualmente vivenciamos um momento diferente do que estamos acostumados a presenciar em nossa cidade. A crise financeira afetou os bolsos de praticamente todas as famílias de Parauapebas que por diversas vezes mesmo com o resto do País enfrentando alta no desemprego, nosso município conseguiu se sobressair por conta da grande mineradora VALE com suas empresas terceirizadas que trabalham com exportação de minério, cobre e outros materiais valiosos para nossa região.

Com o desemprego cada vez maior, Elvisley Silva teve a ideia de criar um projeto chamado ACAP – Ação Comunitária Amor ao Próximo. Trata-se de uma ONG que ajuda as pessoas carentes de bairros mais pobres na cidade de Parauapebas. A ideia surgiu com o foco em distribuir alimentos, roupas, brinquedos e calçados para algumas famílias carentes. Juscelino Breno e Viviane Meireles ambos voluntários do projeto, conta que a ONG já completa 2 anos e 8 meses e que apesar de não ser registrada, já contou com apoio de algumas empresas em datas especiais como no natal solidário.

E como a ACAP funciona?

A ONG atualmente conta com aproximadamente 50 voluntários dispostos a ajudar, que divulgam o trabalho da instituição através de redes sociais, arrecadam alimentos, roupas e brinquedos, visitam as familiais carentes dos bairros pobres para verificarem como está a situação, e com o que foi arrecadado por doações ajudam as pessoas necessitadas. A sede está localizada no Bairro Liberdade 1, Rua Perimetral norte 306 B, uma residência utilizada apenas para guardar e organizar todas as doações feitas para a ONG.

A voluntária Viviane disse que em alguns eventos como a FAP, alguns dos voluntários se deslocam para a festa para vender bombons para arrecadar dinheiro, e que em algumas ocasiões como aniversários, trabalham fantasiados de palhaços para arrecadar alimentos para ajudar os necessitados.

“Não há nada mais gratificante que ajudar pessoas carentes e ver que estamos fazendo o bem para a sociedade sem cobrar nada” disse Juscelino e Viviane.

Para os que queiram ajudar a ONG, existe a pagina no Facebook, ACAP Parauapebas onde podem entrar em contato e saber mais informações.

Texto e Fotos: Rodrigo Melo