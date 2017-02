Acidente na Estrada de Ferro Carajás provoca paralisação nas viagens

A Estrada de Ferro Carajás (EFC) está temporariamente bloqueada, na altura de Bom Jesus do Tocantins (PA), causado por um descarrilamento com um dos trens que transportam minério ocorrido na madrugada desta terça-feira (14).

Devido a esse fato o trem de passageiros ficou impedido de partir de Parauapebas com destino a São Luís, no Maranhão. Todavia, os passageiros ainda chegaram a embarcar, mas o maquinista comunicou o acidente e informou sobre ressarcimento ou remarcação das passagens, que fica a escolha de cada um.

Na manhã de hoje a Vale emitiu nota sobre o fato, anunciando que: “A Vale informa que na madrugada desta terça-feira, 14 de fevereiro, houve um descarrilamento na Estrada de Ferro Carajás, no município de Bom Jesus do Tocantins, no Pará, impedindo temporariamente a operação de transporte de cargas. Em razão do descarrilamento, o trem de passageiros não circulou hoje (14/2), cuja partida seria de Parauapebas (PA) com destino a São Luis (MA). A partir desta quinta-feira (16/2), os passageiros que já haviam adquirido seus bilhetes, poderão se dirigir às estações para remarcar passagens ou solicitar reembolso.

Os passageiros podem obter mais informações pelo Alô Ferrovias: 0800 285 7000.

As equipes da Vale já trabalham na manutenção da via para restabelecer a sua operação.

A empresa lamenta pelos transtornos e reitera seu compromisso com a segurança de suas operações e das comunidades ao longo da ferrovia.

(Texto : Luís Bezerra / Foto: O Imparcial)

