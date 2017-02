Acusado de participação na morte de professor vai a julgamento em Belém

David Ribeiro do Nascimento foi morto em um sequestro relâmpago, em 2012.

Previsão é que sentença seja proferida às 15h desta segunda-feira, 6.

David Ribeiro do Nascimento, de 49 anos, foi morto após ter o carro invadido por assaltantes, no dia 3 de novembro de 2012, na avenida Senador Lemos com a travessa Mauriti, onde fica localizada a Ponte do Galo, em Belém. A vítima preparava estudantes para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo Daniel Nascimento, irmão de David, os criminosos teriam atirado após encontrarem uma carteira de policial, do tempo em que o professor trabalhava como escrivão. “O meu irmão já foi escrivão da polícia, mas, ele passou em um concurso para professor e optou ser professor. Provavelmente o reconheceram e sem motivo algum atiraram nele”, conta o irmão da vítima.

Além do réu, Marlisson dos Santos Dias, um adolescente e Wellington Reis são acusados de participação no crime. O adolescente morreu durante um outro assalto e o outro acusado, que teria dado fuga após o assassinato, morreu em um acidente de trânsito.

De acordo com a assessoria do Tribunal de Justiça (TJPA), o júri começou às 8h30 e está na fase de debates, quando defesa e acusação expõem os seus argumentos. As testemunhas de defesa e acusação foram ouvidas e o réu já foi interrogado. Ele confessou participação no crime, mas disse que quem atirou foi o adolescente.

Compartilhe isso: Compartilhar



Email



Imprimir