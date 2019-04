Agências de viagens de São Paulo vão comercializar rotas turísticas de Parauapebas

A Prefeitura de Parauapebas vai promover um Workshop com agências de viagens de São Paulo, em setembro. O objetivo é capacitar os novos agentes que irão comercializar em suas plataformas os produtos turísticos de Parauapebas. Essa ação é fruto da participação do município na WTM Latin America, que garantiu a Parauapebas, além da promoção de seus produtos e atrativos turísticos, a oportunidade de gerar negócios para fomentar essa nova matriz econômica que se desenvolve.

O estande do município recebeu mais de quatro mil visitantes durante o evento, que ocorreu de 2 a 4 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo. Foram realizadas cerca de 350 rodadas de negócios, além de 15 grandes reuniões com operadoras de viagens, entre elas a CVC Corporativo, Manchester, Soar, Huapi, Casual Free, Schultz e Confiança. Também foram realizadas reuniões com agentes de viagens do Brasil, com destaque para a Casa dos Agentes, que possui cerca de mil agências associadas.

Vale destacar as 10 reuniões com agentes internacionais, que expressaram claramente o desejo por comercializar o destino. “Parauapebas é uma maravilha, o paraíso do Brasil. Vi que muitas agências estão interessadas em visitar o município. Será uma honra e um prazer firmar essa parceria”, disse o sócio proprietário e diretor de vendas da Travel Corner (uma agência do Egito), Haitham Mohamed.

“Fiquei surpreso! A parceria com os índios, águas termais, minas, trilhas, é um universo muito grande. Vai ser um prazer mudar a ideia do Brasil, que só fica no Rio e São Paulo e agora começar a abrir um monte de coisas novas para os estrangeiros”, comentou o operador de viagem da Travelander Group, Raul Benitez. De acordo com Raul, os destinos comercializados pela empresa atende clientes do México, EUA, Singapura, Perú, Colômbia, Guatemala e Índia.

Encantada com os roteiros turísticos do município, a operadora de viagens da Indonésia, Sinta Stepani, pretende oferecer o destino aos seus clientes, “Parauapebas despertou meu interesse. O Brasil é vasto e sempre tem coisas novas para conhecer. Nunca fui para o Pará e espero visitar Parauapebas em breve. Espero também levar vários grupos de turistas tanto do Brasil quanto do exterior para conhecerem as rotas turísticas do município”.

A diretora da WTM, Luciane Leite, elogiou a participação do município no evento. “O estande de Parauapebas ficou lindo. Vocês trouxeram empresários a até representantes indígenas. A WTM ganhou muito com a presença de vocês. Parabéns pelo trabalho e pela visão do prefeito. Teve um trabalho técnico muito bom. Espero tê-los no próximo ano”, disse.

Para o prefeito de Parauapebas, Darci Lermen, “a participação de Parauapebas nessa feira foi um sucesso”. Agora o município se prepara para colher os resultados. “Com certeza isso vai trazer um resultado extraordinário para nosso município e principalmente para a nossa gente. O governo acredita que essa pode ser uma matriz econômica significativa a ser desenvolvida”, frisou.

Texto: Rayssa Pajeú

Fotos: Bruno Cecim

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP