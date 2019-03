Agente prisional é preso em flagrante após entrar com drogas dentro de Centro de Triagem

Um agente prisional foi preso em flagrante neste sábado (16), durante a troca de turno na Central de Triagem da Cremação, em Belém. O servidor estava com uma grande quantidade de substâncias entorpecentes. Segundo a direção da unidade, o servidor já trabalhava na Susipe há dois anos e estava na CT da Cremação há três meses. O agente foi encaminhado para a Seccional de São Brás, e seguiu para a Divisão de Crimes Funcionais (Dcrif).

O caso aconteceu durante a troca de plantão, todos os agentes prisionais passam por uma revista quando foi detectada a presença da droga dentro da mochila do agente. De acordo com o corregedor-geral Penitenciário, o ex-servidor penitenciário também poderá responder a processo criminal. O agente fica sujeito a responder na esfera civil, penal além de administrativa, sendo que as penas podem ser cumulativas e independente. Após o exame de corpo de delito, realizado no Centro de Perícias Renato Chaves, ele foi levado para o Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves (CRCAN), no Complexo Penitenciário de Santa Izabel.

“O nosso servidor penitenciário também precisa ter um encontro com a disciplina e com a lei. Esperamos que a prisão sirva de exemplo. O Estado não vai ser conivente com nenhum tipo de prática irregular”, concluiu o secretário.

Por G1 PA — Belém