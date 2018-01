Agricultura Digital ao Alcance de Todos é o novo projeto dos Webinares InCeres em 2018

A evolução da tecnologia tem contribuído para a otimização das atividades agrícolas e beneficiado produtores em todo mundo, e no Brasil não é diferente. Diante desse cenário, a InCeres, empresa referência em soluções em Agricultura de Precisão, inicia uma nova temporada de seu projeto socioeducativo com novidades.

O novo projeto de webinares gratuitos da InCeres passou por um reposicionamento de conteúdo e foi rebatizado de “Agricultura Digital ao Alcance de Todos”. O objetivo dessa iniciativa é incentivar o mercado agro, os profissionais do campo e também os produtores rurais à imersão nas novidades tecnológicas de diferentes setores do agronegócio.

“A terceira temporada do projeto socioeducativo da InCeres é apresentado ao público com uma plataforma de difusão de conhecimento cada vez mais abrangente dentro da Agricultura Digital”, afirma o CEO da empresa, Leonardo Menegatti.

Segundo o CEO da InCeres, a ideia é diversificar as pautas abordadas no projeto, tratando de temas como inovação tecnológica, aplicação de soluções diretamente no campo, além de fomentar parcerias com outras empresas e startups para a coprodução dos webinares. “Com isso, pretendemos atender as necessidades dos profissionais do campo, independente da formação, mas também as necessidades do dia a dia do agricultor no campo, suas dúvidas e interesses, incentivando toda a cadeia à adoção da tecnologia para agregar economia, inovação e maior produtividade às lavouras”, completa Menegatti.

PRIMEIRO DO ANO

O tema escolhido para o lançamento da temporada 2018 do projeto é “Comprei um drone, e agora?”. O evento vai abordar as principais dúvidas sobre sua utilização, não só na área agrícola, mas também em aplicações no setor florestal e na pecuária, por exemplo. “Será uma jornada completa sobre a questão operacional dos equipamentos, como detectar a estrutura necessária para a sua realidade no campo, noções de legislação e os benefícios de se utilizar as máquinas voadoras no campo”, explica o engenheiro agrônomo Gustavo Fedrizzi, que será um dos apresentadores do primeiro webinar de 2018.

Fedrizzi terá a companhia da também engenheira agrônoma e parceira de trabalho da AgroData – Soluções Inteligentes, Vera Arrabal.

O primeiro webinar de 2018 será transmitido, ao vivo, no dia 31 de janeiro, às 17 horas pelo horário de Brasília. Ao final do evento, os apresentadores estarão disponíveis para interação com o público, para esclarecer dúvidas e ouvir as sugestões.

Para se inscrever no evento, basta clicar no link: https://goo.gl/YYg914 e preencher dados. Além da inscrição, para receber a Certificação InCeres de Participação, é preciso informar corretamente o número do CPF. Mais informações: www.inceres.com.br/webinars

SERVIÇO:

Evento: Comprei um drone, e agora? – O que você precisa ter e saber para usá-lo no campo!

Data: 31 de janeiro de 2018

Horário: 17 horas (ao vivo e online)

Sobre a InCeres

Localizada em Piracicaba, interior de SP, a startup InCeres, especializada em soluções inteligentes para a Agricultura de Precisão, faz parte da ESALQTec Incubadora Tecnológica e do grupo de empresas do ecossistema do Vale do Piracicaba, polo brasileiro de tecnologia voltado à inovação agrícola. O propósito da empresa, que tem sinergia com a área acadêmica, é colaborar de forma ativa para o desenvolvimento da agricultura brasileira. Os negócios da empresa estão avançando e sua carteira atual de clientes inclui nomes como Senar/MT, Bela Agrícola, Coplacana, Agropazinato, Usina Cerradinho, Usina São Manoel, Qualiciclo Agrícola e APagri, entre outros.

