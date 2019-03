Alunos de escolas municipais visitam Parque Veredas

Cerca de 200 alunos de oito escolas do município visitaram, nesta sexta-feira (22), o Parque Natural Municipal Veredas dos Carajás. A expedição ao parque foi realizada em alusão ao Dia Mundial da Água, comemorado nesta data.

O evento desta sexta fez parte de uma extensa programação organizada pelo governo municipal com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do correto uso da água. De acordo com a secretária de Meio Ambiente, Simone Aparecida, todos os alunos tiveram a oportunidade de aprender mais sobre a interligação do ecossistema e o dever de cada um na preservação. “Os alunos viram como o município trabalha para preservar a água, que é protegendo áreas florestais e otimizando o sistema de captação e distribuição de água.”

A secretária também falou sobre a importância da expedição para o município. “Acreditamos que a conscientização e a transformação começa pelas crianças. É necessário repensar a forma como a nossa água é utilizada.” Simone também destacou ações que vem sendo desenvolvidas para a preservação. “Em um ano, nós arborizamos 12 quilômetros de ruas e avenidas do município e demos início à construção de um parque ambiental no bairro Park Carajás. Além disso, estamos trabalhando no reflorestamento de mais de 300 hectares de mata aqui no Veredas. Ou seja, é um trabalho importante para o futuro da nossa cidade.”

No local, os estudantes passaram por palestras que explicaram o funcionamento da captação, tratamento e distribuição de água para a cidade, além de saberem mais sobre a história e importância do Parque Veredas para Canaã dos Carajás.

