Alunos participam do 4º Encontro Literário da escola Carlos Drummond de Andrade

Um dos contos infantis mais famosos da história foi apresentado no auditório da escola Carlos Drummond de Andrade, na manhã desta quarta-feira, 12, durante o 4º Encontro Literário. A apresentação baseada na história do livro “O Pequeno Príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry, foi dramatizada por alunos do 9º ano.

Com o objetivo de incentivar os alunos a se aproximarem do mundo da leitura e desenvolverem a interpretação e compreensão de obras literárias, a ação, que este ano traz o tema, “Uma viagem Literária pelo Mundo do Pequeno Príncipe”, faz parte de um planejamento da Secretaria de Educação, desenvolvido em toda rede municipal de ensino.

O diretor da escola, Valdejan de Sá, conta que há dois meses os alunos estão estudando o clássico, que foi publicado em 1943. “Essa obra traz uma abordagem que é muito válida para os dias de hoje na relação interpessoal dos conflitos internos dos seres humanos e na atual conjuntura do jovem com relação na sua vida em sociedade”, conta o gestor, acrescentando que o esperado é que os alunos desenvolvam a capacidade oral, escrita, além de um bom relacionamento na escola com seus professores e com seus colegas.

“Esse evento é a culminância de um projeto, que é desenvolvido em sala de aula com os alunos do 9º ano. Os próprios educandos escolheram o livro de Antoine de Saint Exupéry, para ser trabalhado durante este bimestre. Nesse período, eles participaram de atividades que os instigaram a pensarem sobre as atitudes deles dentro da sociedade, como produção de texto e debate”, conta a professora de língua portuguesa, Danuzia Marjorye Santos.

O aluno Messias dos Santos Maciel, 14 anos, interpretou o papel do Pequeno Príncipe em uma dramatização e demonstrou seu interesse na historia, “eu achei muito interessante esse tema. Eu aprendi várias coisas. E uma delas é que a amizade é algo muito importante”.

