Alunos realizam caminhada do Dia Mundial de Conscientização do Autismo

Na manhã desta terça-feira (2), os alunos da Escola Municipal Raimundo de Oliveira, da Vila Bom Jesus realizaram uma caminhada educativa em alusão a data. A passeata pela vila iniciou às 9h e durou cerca de uma hora.

Além dos alunos e professores, estiveram presentes o presidente da Câmara dos Vereadores, Wilson Leite, e o secretário de educação, Edilson Valadares. Atualmente, 39 alunos autistas estão matriculados na rede municipal de ensino.

O objetivo do ato foi lembrar pais e responsáveis do dever de observar bebês e crianças sobre os sinais do autismo e falar sobre a educação inclusiva. Durante o evento, profissionais do Centro Viver e Conviver prestaram atendimento psicológico aos alunos.

O que é o Autismo?

O Autismo é um transtorno global do desenvolvimento marcado por três características fundamentais: Inabilidade para interagir socialmente; Dificuldade no domínio da linguagem para comunicar-se ou lidar com jogos simbólicos; Padrão de comportamento restritivo e repetitivo.

Até o momento, autismo é um distúrbio crônico, mas que conta com esquemas de tratamento que devem ser introduzidos tão logo seja feito o diagnóstico e aplicados por equipe multidisciplinar.

Não existe tratamento padrão que possa ser utilizado. Cada paciente exige acompanhamento individual, de acordo com suas necessidades.

