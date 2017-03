Após denúncia anônima, foragido da justiça é preso em São Geraldo do Araguaia-PA.

Na manhã de hoje 22/02/2017 “José Pereira da Silva”, Foragido da justiça do Rio de janeiro foi capturado no Município de São Geraldo do Araguaia-PA, após informações repassadas pela Central do Disque Denúncia Sudeste do Pará á Polícia Civil.

As informações que chagaram a Central do Disque Denúncia, davam conta de que José estava trabalhando em uma fazenda no interior de São Geraldo do Araguaia, há mais de cinco anos. Informava que ele era foragido da justiça por ter cometido um homicídio no Estado do Rio de Janeiro.

A denúncia foi repassada ao Delegado Alexandre Campos do Município de São Geraldo do Araguaia, que em poucas horas após o repasse das informações, logrou êxito na prisão do foragido. Foi constado que José possuía um MANDANDO DE PRISÃO em aberto na Comarca de Queimado-RJ.

José foi apresentado na delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

