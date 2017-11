Após tentar devolver arma com defeitos, bandido é morto pelos próprios comparsas

Geovane Barbosa de apenas 19 anos de idade, conhecido por “Moisés” teve sua vida ceifada com vários tiros durante um desentendimento com seus comparsas. O crime ocorreu por volta das 22:30 do último domingo (12) na rua Manoel Bandeira no Bairro da Paz.

De acordo com informações repassadas a equipe de reportagem, os tiros começaram entre os próprios comparsas após Geovane Barbosa vulgo Moises ter se desentendido com os demais por causa de um revólver em que havia adquirido dos assassinos, e que apresentou defeitos. A vítima então teria ido tirar algumas satisfações com os demais, momento em que atiraram a queima roupa em Geovane Barbosa que não teve nenhuma chance de esboçar reação.

Geovane ainda foi socorrido por populares sendo encaminhado ao Hospital Geral de Parauapebas, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito poucos minutos após dar entrada no setor de emergências do Hospital.

Segundo a Divisão de Homicídios de Parauapebas, Geovane vulgo Moisés teria sido alvejado e morto por homens que tinha sob posse uma motocicleta de modelo Honda-Bros de cor preta e placa QDD-5826 – Parauapebas Pará, que foi abandonada no local do tiroteio e reforça que a causa do crime teria sido motivada por a compra de uma arma com defeitos adquirida pela vítima que ao reclamar foi baleado pelos demais pois tudo indica que a vítima tentou devolver a arma e os assassinos não aceitaram.

A vítima já tinha passagem pela polícia local por tráfico de entorpecente e estaria envolvido em vários assaltos na cidade de Parauapebas.

Texto: Rodrigo Melo