Assaltante de estrada morre e outro é ferido em troca de tiros com PM

Ronildo Maia Maciel Nascimento, de 19 anos, foi morto a tiros em uma perseguição da Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (01), em Bujaru, nordeste paraense. Uma intervenção do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM) terminou com dois suspeitos de assaltos na rodovia PA-140 baleados; um deles fugiu, mas Ronildo morreu no local.

Segundo o tenente-coronel França, comandante do 12º BPM, era por volta de 9h30 quando a PM recebeu denúncias de que dois assaltantes estava “tocando o terror” na estrada que dá acesso à vários outros municípios e comunidades.

“Logo nos deslocamos e, chegando no bairro Cocal, lá na altura do km-02, vimos dois suspeitos armados, um com uma arma longa e outro empunhando um revólver. Ele viram a viatura e fugiram para a mata” disse o tenente-coronel. O cerco foi feito, e os suspeitos fugiram pulando cercas de quintais de algumas residências. A PM seguiu com o acompanhamento de viatura e, em um dado momento, os policiais continuaram a perseguição a pé.

Em seguida, policiais e bandidos entraram em uma intensa troca de tiros. Ambos foram atingidos, mas um dos criminosos, identificado apenas como André, conseguiu fugir. O outro, Ronildo, foi levado ao Hospital Municipal, mas morreu antes de dar entrada na unidade. Com ele, a PM apreendeu uma arma calibre 12, de fabricação caseira. O caso foi registrado na Delegacia de Bujaru.

