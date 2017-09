Assalto em posto de combustível termina em morte

Mais uma vez o Bairro da Paz é alvo de bandidos que resolveram fazer daquele local um dos mais perigosos da cidade. Os moradores relataram a nossa equipe de reportagem que já não aguentam mais o índice de violência cometida todos os dias, e ainda ressaltam que os bandidos eram pra estarem presos porem são os próprios moradores que estão presos em suas casas por questão de medo.

No ultimo domingo (10) uma dupla de bandidos armados em uma de suas ações, realizaram um assalto em um posto de combustível que fica localizado na Rua Paulo Afonso na divisa do Bairro da Paz e Guanabara. Os assaltantes chegaram ao posto em uma motocicleta onde renderam o frentista e pegaram o dinheiro que estava com ele. Nesse momento o gerente do posto, David Borba Alves presenciou a ação dos meliantes e então resolveu perseguir os bandidos que perceberam sendo que um saiu correndo a pé pela rua e o outro tentou fugir na motocicleta. Ao chegar mais a frente o que portava a motocicleta ainda parou na tentativa de pegar seu comparsa que vinha correndo tentando fugir de David, porem percebeu que estava muito perto do mesmo então tentou seguir em frente. O carro de David ainda conseguiu derrubar o que estava a pé, porem o assaltante conseguiu se sobressair pela calçada para tentar se esquivar do veiculo que estava sob posse do gerente do posto, mas mesmo sentado no chão conseguiu fazer vários disparos contra David, conseguindo então fugir da cena do crime. David ainda chegou a ser socorrido por um guarda civil que o levou ate o HGP mais infelizmente não resistiu vindo a óbito momentos depois de ter dado entrada na casa de saúde.

A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar mais informações sobre esse assalto que acabou em latrocínio gerando a morte de David Borba gerente do posto. Até o momento não se tem muitas informações de como andam as investigações até mesmo para que ninguém atrapalhe o serviço da policia.

Texto: Edvan Lopes/Rodrigo Melo