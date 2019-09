Assinado convênio para fortalecer comércio na Feira do Produtor e Mercado Municipal

Com o objetivo de fortalecer as vendas e consolidar cada vez mais a Feira do Produtor e Mercado Municipal, a prefeitura de Canaã dos Carajás, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, assinou nesta terça-feira (3) convênio com a Agência Canaã para a realização do projeto “Verão Verde e Amarelo”.

O convênio prevê o repasse de verba à Agência, que, segundo o documento, “vai realizar ações culturais e de mercado dentro da Feira do Produtor, com vistas a melhorar as vendas dos agricultores e dos pequenos negócios instalados no local”. Entre as ações previstas, estão apresentações culturais de artistas locais, que ajudam a atrair público para a Feira.

“Tivemos uma experiência no ano passado, com momentos artísticos ali, que trouxe resultados, aumentou as vendas, e o objetivo é esse, trazer mais público e alegria para a Feira”, destacou o prefeito Jeová Andrade, ao assinar a parceria.

O presidente da Agência Canaã, Agripino Rodrigues do Prado, afirmou que “o convênio fortalece o município e o agricultor familiar” e a parceria do poder público com a Agência Canaã tem “colhido bons frutos”.

Já o coordenador da Feira do Produtor, Gilson Alves Lima, estima que o projeto deve aumentar em até 12% os negócios na Feira e gerar uma movimentação de até R$ 720 mil. “Temos trabalhado para fortalecer a feira e formalizar os feirantes”, concluiu.

