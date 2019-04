Assinado convênio para parceria da Polícia Militar em Escola de Tempo Integral

O prefeito de Canaã dos Carajás, Jeová Andrade, e o secretário municipal de Educação, Edilson Valadares, assinaram oficialmente na manhã desta sexta-feira (5) o “Termo de Cooperação Técnico” que deve ser executado pela Polícia Militar na parceria firmada com o município para a nova Escola de Tempo Integral Ronilton Aridal. A assinatura contou com a presença do comandante do policiamento em Canaã, Tenente Guimarães, e dos secretários municipais de Governo, Roberto Andrade, e Planejamento, Geam Meirey, além da primeira-dama, Wayna Andrade.

O documento já havia sido assinado simbolicamente durante a inauguração da instituição, no último sábado (30), e agora será enviado ao Comando da PM, para então ser publicado no Diário Oficial.

Segundo o documento, cabe à PM disponibilizar ao menos 20 policiais para atividades do projeto, que atuarão nas suas folgas em tarefas na Escola Ronilton Aridal. A PM também será responsável, por exemplo, pela execução de programas de prevenção de violência e criminalidade no âmbito escolar, e pelas aulas do PROERD [de prevenção do uso de drogas], além de organizar a disciplina escolar.

Segundo Jeová Andrade, a assinatura significa que o município está acreditando “em um novo modelo de educação”. “Tenho certeza que será um modelo muito aprovado. Acredito que daqui sairá um exemplo a ser espalhado por outros municípios”, disse. “Nessa escola será resgatada a cidadania, o civismo e os bons costumes e acreditamos que vai dar muito certo esse projeto”, completou.

Para o secretário de Educação, Edilson Valadares, a assinatura “é motivo de orgulho e satisfação”. “Estamos realizando de fato um sonho, de trazer o ensino integral. A parte pedagógica continuará responsabilidade nossa, e a polícia vai nos acompanhar no estímulo ao civismo e à ordem”, explicou.

A Escola em Tempo Integral Ronilton Aridal inicia as aulas na próxima segunda-feira (8), e vai atender 650 alunos, das 7h às 17h. O local conta com 12 salas de aula, quadra coberta, laboratório, playground e quadra de areia.

www.canaadoscarajas.pa.gov.br