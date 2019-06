Aulas do intensivão pré-vestibular chegam ao fim em Canaã

Mais de cem alunos se preparam para o vestibular da Unifesspa gratuitamente nos últimos 15 dias. Curso teve duração de 60 horas e foi focado na resolução de questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nas disciplinas de português, técnicas de redação, matemática, física, química, biologia, inglês, história e geografia

Por meio de uma ação integrada entre o Polo Educacional e o Pacto por Canaã, a Prefeitura Municipal promoveu, nos últimos 15 dias, um curso pré-vestibular focado na resolução de questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será realizado no segundo semestre de 2019. Ao todo, mais de 100 alunos participaram da preparação e visam, principalmente, a aprovação no vestibular da Universidade do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa).

Na noite desta quarta-feira (19), as aulas do intensivão chegaram ao fim em Canaã. As turmas foram divididas em dois núcleos e as aulas realizadas no auditório da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Semdec) e na Agência Canaã. Presente na aula final, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jurandir José, falou sobre a iniciativa. “Essa é uma ação inédita no município em que o governo ofertou aulões gratuitos para melhor preparar mais de 100 alunos para o futuro. Parabenizo a todos os que estão se preparando para o vestibular; sem sombra de dúvidas, em breve nos ajudarão a construir uma sociedade mais justa e uma cidade mais sustentável.”

O curso intensivo preparou os alunos para questões em disciplinas como português, técnicas de redação, matemática, física, química, biologia, inglês, história e geografia. No segundo semestre, a Unifesspa ofertará 40 vagas nos cursos de Letras e Agronomia em Canaã dos Carajás.

