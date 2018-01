Banda Samuray movimenta réveillon de Canaã dos Carajás

Compartilhar no Facebook

Mantendo qualidade na apresentação e empolgando a população de Canaã dos Carajás, a Banda Samuray animou a virada de ano, no evento realizado no Restaurante Cabana, onde reuniu um grande público para desejar feliz ano novo.

Levando uma ótima mistura de ritmos, os presentes aproveitaram uma noite dançante e aplaudiram a apresentação dos artistas, que tocaram até as primeiras horas da madrugada, ao som dos pedidos de “mais uma”.

Com 16 anos de estrada a Banda Samuray, que surgiu após reuniões de amigos músicos em pequenas festas e confraternizações, está deslanchando na região sudeste do Pará, com apresentações em Marabá, Eldorado dos Carajás, Curionópolis, Canaã dos Carajás e Parauapebas.

Com o intuito de conseguir o reconhecimento estadual e nacional, a Banda Samuray capitaneada pelo vocalista Andercley Carlos continua se reciclando e capacitando ainda mais seus músicos, priorizando a qualidade de som e letras.

Histórico – Por onde tocou, a Banda Samuray fez muitas amizades, crescendo seu nome e aumentando sua estrutura de sonorização e músicos, respaldada pelos fãs e foliões de Parauapebas e região. Hoje, com sua estrutura de sonorização FLY, leva para seus shows muita alegria com um repertório musical resgatando o que há de melhor na musica a nível nacional.

Neste carnaval a Banda Samuray irá tocar no dia 9 de Fevereiro no CDC (Centro de Desenvolvimento Cultural), no bairro Cidade Nova, fazendo a abertura das festividades carnavalescas.