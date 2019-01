Barracas tomam conta da Praça do Cidadão

Barracas tomam conta da Praça do Cidadania, e populares tem opinião dividida sobre ocupação da praça.

Tornou-se comum passar pelas avenidas do Comercio e Juscelino Kubitschek se deparar com inúmeras barracas instaladas na Praça do Cidadania, e a cada dia que passa parece que esse número só aumenta, com isso tira cada vez mais o espaço das pessoas que frequentam a praça.

A praça é uma das mais frequentada na cidade todos os dias, e isso se dar pelo motivo de ela se encontrar entre duas avenidas com bastantes diversidades de lojas de vários seguimentos existentes na cidade.

E por ter grande movimentação de pessoas ela voltou a ser ocupada com uma diversidade de barracas, todos os dias o que se presencia ao chegar à praça, é a quantidade de barracas ofertando aos usuários lanches, CDs, DVDs e várias outras coisas são comercializadas ali.

O Jornal Correio da Pará foi às ruas e o que se pode constatar é que a população fica dividida em opinar sobrea ocupação da praça, muito dos entrevistados a resposta que se teve foi: “Em momento de dificuldade em que se encontra o país o cidadão não tem outra opção a não ser arrumar um meio de sustentar sua casa e colocar comida na mesa pra sua família, é melhor trabalhar dessa forma que roubar”,disse o senhor Raimundo Nonato que costuma passar pelo local pelo menos três vezes por semana.

Já outras pessoas acham que se não houvesse tantas barracas tomando conta do entorno da praça, ficaria melhor para passear com suas famílias pelo local, e mais ainda que se houver uma organização melhor por parte das pessoas que comercializam suas mercadorias ali facilitaria e muito pra todos, e concluiu dizendo “A vida tá difícil pra todos, e nesse caso só basta organizar um pouco e dessa forma o espaço da pra todos trabalharem”, frisou dona Lúcia da Silva.

Edvan Lopes