Bombeiros confirmam morte de criança em incêndio que atingiu 20 casas

O incêndio aconteceu por volta das 23h30, na rua Roso Danin, em uma vila de casas que foi atingida. Os bombeiros não informaram quais teriam sido a causa do fogo.

Compartilhar no Facebook

O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de uma criança no incêndio que atingiu várias residências na noite de sexta-feira (2), no bairro de Canudos, em Belém. O incêndio aconteceu por volta das 23h30, na rua Roso Danin, em uma vila de casas que foi atingida. Os bombeiros não informaram quais teriam sido a causa do fogo.

Ainda segundo o CMB, cerca de 20 casas foram atingidas, a maioria das residências eram de madeira o que facilitou com que as chamas se alastrassem. Não houve registro de outros feridos. A Defesa Civil Estadual esteve no local fazendo levantamento preliminares para atendimento dos atingidos.

Cerca de sete viaturas atuaram no momento do incêndio que atingiu 20 casas. O fogo iniciou em duas casas em um vila localizada na rua Roso Danin e rapidamente se espalhou.

Por G1 PA — Belém