Bora pra cozinha: Fenecan terá concurso para cozinheiros amadores e profissionais

Cozinheiros amadores e profissionais de Canaã dos Carajás terão a oportunidade de mostrar o seu talento durante a primeira edição do concurso “Bora pra Cozinha”, que será realizado pela prefeitura do município, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Governo, dentro da programação da 4ª Feira de Negócios de Canaã (Fenecan).

As inscrições para o concurso podem ser feitas a partir da próxima sexta-feira (5) e até o dia 20, pelo site da prefeitura de Canaã (em link a ser disponibilizado), ou diretamente da sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no andar superior da Feira do Produtor.

Do total de receitas inscritas, serão selecionadas 16 vagas de amadores e 16 de cozinheiros profissionais para a primeira apresentação aos jurados. A partir disto, serão selecionados oito participantes em cada categoria, que se enfrentarão em disputas até a grande final, na Cozinha Show montada na Fenecan, com a presença do público.

Os melhores pratos na categoria amador receberão a premiação de R$ 1,5 mil, R$ 1 mil e R$ 800, para primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente. Já na categoria profissional, a premiação será de R$ 5 mil, R$ 2,5 mil e 1,5 mil para os três primeiros colocados.

ascom.canaadoscarajas