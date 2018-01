Cala a Boca e me Beija lança tema para Carnaval 2018

Com o tema “Reciclando a mente, preparando gente para cuidar do ambiente!”, o bloco Cala a Boca e Me Beija, que esse ano completa 12 anos sempre defendendo em seus temas causas sociais durante a manifestação cultural e em 2018, vem lutar em defesa do ambiente.

“Carnaval e lixo não combinam”, alerta o diretor do bloco Cala Boca e me Beija, Josean Brito, o Chocolate, alertando que a sujeira que o carnaval deixa na cidade é um dos maiores problemas do pós-feriado, quando latas de alumínio, garrafas de vidro, copos plásticos e panfletos de divulgação são facilmente encontrados nas ruas, entupindo bueiros e aumentando o risco de enchentes.

Chocolate alerta que até mesmo a questão da saúde não pode ser esquecida, já que a proliferação do mosquito da dengue, da zika e da chikungunya é barrada com as ações contra o acúmulo de resíduos no período chuvoso no mês de fevereiro. “É preciso acordar para este assunto, pois o carnaval em Parauapebas vem crescendo a cada ano e, junto com ele, aumentam também os resíduos deixados durante a folia, esse aumento do lixo gera impactos sobrecarregando as coletas e no armazenamento nos aterros”, alerta Chocolate, mensurando que a folia pode ter menos lixo nas ruas. Ele sugere que o uso de embalagens retornáveis e menos desperdício de comida e de bebida pode contribuir para a diminuição dos resíduos deixados para trás durante as brincadeiras de carnaval.

Com este tema “Reciclando as mentes, preparando gente para cuidar do ambiente” o bloco Cala a Boca e Me Beija, sai às ruas no Carnaval 2018 em defesa da nossa biodiversidade, nossas florestas, animais, rios e lagos, chamando o brincante a fazer parte dos que contribuem com a preservação da natureza. “Cada cidadão tem sua parcela de responsabilidade com os resíduos que deixa para trás durante o carnaval, e em defesa do nosso ambiente, o bloco espera reunir todos os brincantes em torno de uma conscientização ambiental mais atuante”, explica Chocolate, diretor do Bloco Cala a Boca e Me Beija, mensurando que se prepara para receber entre os dias 9 e 13 de fevereiro milhares de foliões para celebrar com samba e alegria o AMOR em suas mais diversas formas.

Chocolate convida o que ele qualifica como “Nossa grande família carnavalesca” a comparecer na concentração onde haverá com sorteio de brinde para o beijo mais gostoso.

Venha ser feliz no bloco Cala a Boca e Me Beija!

( Assessoria de Comunicação do bloco CBMB)