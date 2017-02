Calouros da Uepa devem fazer matrícula até a próxima terça-feira

Aprovados que não apresentarem documentos exigidos podem perder vaga. Matrícula é realizada em duas etapas: on-line e no campus que abriga curso.

Os estudantes aprovados no vestibular 2017 da Universidade do Estado do Pará (Uepa) têm até a próxima terça-feira (7) para fazer as matrículas e confirmar o vínculo com a instituição. O registro dos ingressantes é feito em duas etapas, sendo a primeira exclusivamente on-line e a segunda presencial, no campus que abriga o curso.

Segundo a Uepa, o calouro que encontrar problemas técnicos para a pré-matrícula deve entrar em contato imediatamente com a Diretoria de Controle Acadêmico (DCA), que fornecerá então um formulário impresso. A não apresentação dos documentos exigidos no edital e a não observância do período de matrícula poderão resultar na perda da vaga.

O link para o Sistema de Matrículas já está disponível no site da instituição. O calouro precisa ter em mãos o número do CPF, data de nascimento e, por fim, selecionar o processo seletivo em que concorreu (Prise, Prosel ou Libras). Ali ele encontrará o formulário on-line de pré-matrícula que deve ser preenchido antes de se fazer a entrega dos documentos nos campi. Para os alunos aprovados nos cursos do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE), há um calendário pré-determinado para a confirmação da matrícula e entrega dos documentos. Nos demais, o calouro deverá comparecer ao campus onde seu curso é realizado em horário comercial para entrega da documentação.

No caso de dificuldades no sistema online, o calouro precisa comunicar imediatamente a DCA, através do email dca@uepa.brou ou pelo telefone 3299-2219, para que sejam tomadas as providências necessárias e seja autorizada a utilização do formulário impresso, fornecido pela Diretoria. A Uepa ressaltar que os candidatos não poderão ocupar vagas em duas instituições públicas de Ensino Superior, regra válida para os que conquistaram acesso tanto no Prise quanto no Prosel, e para aqueles que já cursam ou pretendem cursar outras universidades e instituições federais.

A Universidade frisa que perderá a vaga o calouro que não apresentar a documentação exigida, sendo eliminados automaticamente aqueles que concorreram às vagas reservadas para os alunos do ensino público e não conseguirem comprovar esta condição; ou que se declararam paraenses e conquistaram os 10% de bônus na pontuação, mas não são naturais do Pará. Todas as regras para matrícula constam nos editais dos processos seletivos e no edital específico de convocação para matrícula, também disponíveis no site da Uepa.

Compartilhe isso: Compartilhar



Email



Imprimir