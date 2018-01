Câmara de Vereadores devolve R$ 2,5 milhões para Prefeitura de Parauapebas

Fechando o exercício financeiro de 2017, o vereador Elias Ferreira (PSB), presidente da Câmara Municipal de Parauapebas, devolveu ao município no final do mês de dezembro o valor de R$ 2.564.255,35 (dois milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos). De acordo com o presidente, mesmo com a devolução de recursos financeiros para o município e com orçamento reduzido em mais de 20%, o Poder Legislativo não deixou de cumprir nenhuma das metas projetadas para 2017.

Além disso, a equipe de Elias Ferreira efetuou o pagamento de todas as rescisões da última gestão e cumpriu com o pagamento de 100% de todos os fornecedores e prestadores de serviços da Câmara Municipal.A atual presidência cumpriu também com todas as exigências do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), encerrando o ano com 100% do que foi realizado na Diretoria Financeira divulgado no portal oficial da Câmara Municipal de Parauapebas e, por isso, conquistando o Selo Verde de Gestor Transparente.

Outra conquista em 2017 foi a mobilização de todos os vereadores em Brasília, juntamente com o prefeito Darci Lermen (PMDB), para pressionar deputados e senadores a votarem e aprovarem a Medida Provisória 789/2017, que aumentou a alíquota da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais (Cfem) de 2% da venda líquida do minério para 3,5% do bruto.

O presidente da Câmara destaca ainda o empenho de todos os vereadores em conseguir junto ao Governo do Estado aumentar o índice cota-parte do ICMS de 9,48% para 11,33% em 2018. Elias Ferreira faz questão de reconhecer que todos esses avanços conquistados em seu primeiro ano de mandato como presidente da Câmara Municipal foram possíveis graças ao empenho dos demais vereadores e da equipe que compõe as diretorias administrativa, financeira, jurídica e legislativa, além dos servidores públicos.

Texto: Ascomleg/Foto: Rodrigo Melo