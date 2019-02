Câmara de Vereadores inicia trabalhos legislativos deste ano

Na manhã desta sexta-feira (15/02), a Câmara Municipal de Parauapebas abriu os trabalhos legislativos para o ano de 2019.

A solenidade foi marcada pela grande presença de autoridades municipais, pela participação da comunidade e pela cobertura da imprensa local.

Durante a cerimônia, os vereadores revelaram que as expectativas para os trabalhos deste ano são positivas. Entretanto, ficou marcada durante os discursos a preocupação dos parlamentares com a educação superior pública e gratuita, ampliação do atendimento hospitalar e segurança e fiscalização em torno das barragens de rejeitos da extração mineral. Outro ponto que recebeu a atenção durante os debates foi a pretensão de manter um diálogo pacífico e produtivo entre a Casa de Leis e o Poder Executivo municipal.

A Mesa Diretora da sessão solene foi composta pelo presidente da Câmara, vereador Luiz Castilho; vice-presidente da Casa de Leis, vereador Horácio Martins; pelas vereadoras, primeira e segunda secretária, respectivamente, Eliene Soares e Kelen Adriana.

Também compuseram a mesa dos trabalhos o secretário municipal de Planejamento, João José Correa, representando o Poder Executivo; o deputado estadual Alex Santiago e o presidente da Câmara Municipal de Piçarra, Marcos Chagas.

Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente da Câmara Municipal, eleito para o biênio 2019/2020, vereador Luiz Castilho. Ao se pronunciar, o presidente reafirmou que carrega a missão de conduzir o parlamento, sempre exercendo a representatividade da pluralidade. Para isto, já está desenvolvendo, juntamente com os demais parlamentares, o Projeto Câmara Cidadã.

“Nosso objetivo com o Projeto Câmara Cidadã é ouvir e buscar solucionar as demandas e anseios de nossa comunidade. Vamos propor parcerias com todos os entes prestadores de serviços públicos para enriquecer e obter melhores resultados. Queremos ser os agentes transformadores das políticas públicas de nosso município. Meu objetivo é fazer com que o Poder Legislativo esteja presente na vida das pessoas. Além, disso pretendo continuar unindo forças entre o Poder Executivo e Legislativo”, destacou.

Durante a cerimônia, o presidente da Casa anunciou o vereador João Francisco Amaral Pavão como novo líder do governo na Câmara. Em seu pronunciamento, o vereador Pavão ressaltou que quer dar uma resposta satisfatória à população de Parauapebas por meio de sua atuação parlamentar como líder de governo. “Pra mim foi uma satisfação muito grande ter recebido o convite de ser líder de governo nesta Casa. Minha função será de estabelecer um elo entre o Legislativo e o Executivo e, assim, desempenhar um bom diálogo entre os poderes”, afirmou o parlamentar.

Texto: Josiane Quintino

Revisão: Waldir Silva

Fotos: Anderson Souza (AscomLeg)