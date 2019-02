Caminhões são apreendidos com mais de 38 m³ de madeira ilegal no sudeste do Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu durante o final de semana mais de 38 m³ de madeira ilegal. As apreensões aconteceram no município de Altamira e Marabá, no sudeste do Pará. Os caminhões com as respectivas cargas de madeira foram apreendidos e disponibilizados ao órgão ambiental competente. De acordo com a PRF, só em 2019 já foram apreendidos mais de 302 m³ de madeira ilegal em todo o estado.

Ainda de acordo com a PRF, o primeiro flagrante aconteceu no último sábado (16), quando policiais abordaram o veículo. Ao ser solicitado, o condutor não apresentou os documentos de porte obrigatório para os 17,37 m³ da espécie Maraçanduba, inclusive o documento de origem florestal (DOF), que é o documento exigido para o transporte de madeira.

O segundo flagrante foi registrado no domingo (17), quando os agentes abordaram outro caminhão. Durante a fiscalização constatou-se o transporte madeira de Acapú em Lascas, sem nota fiscal e sem documento de origem florestal. Em consulta aos sistemas não foi encontrado nenhuma guia florestal correspondente. Através da cubagem realizada pelos policiais foi verificado que o condutor estava transportando, aproximadamente, 21 metros cúbicos de madeira. A carga estava era oriunda da cidade de Tailândia com destino à Eldorado dos Carajás.

Os condutores dos caminhões foram detidos e liberados após a assinatura de Termo Circunstanciado de Ocorrência.

Por G1 PA