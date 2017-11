Campanha novembro azul tem como tema oficial “atitude”

A campanha novembro azul já começou e este ano traz como tema “Atitude”, e vem para quebrar um velho preconceito que é o exame de próstata. Oficialmente a campanha foi lançada na quarta-feira, 1°, pela Prefeitura Municipal de Parauapebas por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e da Rede de Atenção à Pessoa Com Doença Crônica (DCNT).

Na abertura, o secretário de Saúde, José das Dores Couto, o Coutinho, ressaltou a importância tanto da Campanha Novembro Azul quanto da Outubro Rosa. “Estamos finalizando a Campanha Outubro Rosa com cerca de dois mil atendimentos às mulheres da zona urbana e da zona rural do nosso município. Um resultado expressivo para as mulheres de Parauapebas, uma vez que isso mostra que as mulheres estão se cuidando cada vez mais”, observou.

Homens que estão na faixa etária dos 50 anos podem procurar as unidades de saúde pra realizar os exames e se prevenir contra a doença. Durante este mês todas as unidades básicas de saúde da zona urbana e da zona rural de Parauapebas estão realizando ações de prevenção e promoção contra o câncer de próstata, o horário de atendimento é das 8 às 18 horas, com intervalo de duas horas para almoço.

A ideia é quebrar o velho preconceito contra o toque do urologista e salvar vidas, dez segundos, é o tempo que o médico urologista leva para fazer o exame de próstata. Dez segundos. É o tempo que o homem precisa para evitar uma doença que só não mata mais do que o câncer de pele.

SAIBA MAIS SOBRE A DOENÇA

Conforme dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), no Brasil o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele não-melanoma. Em valores absolutos e considerando ambos os sexos é o quarto tipo mais comum e o segundo mais incidente entre os homens.

Em 2013, o câncer de próstata matou 13.772 homens. Para 2016, a estimativa é de que tenham surgido 61.200 novos casos. É considerada uma doença da terceira idade, já que cerca de três quartos dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos.

Quando diagnosticado e tratado no início, tem os riscos de mortalidade reduzidos. Daí a importância de o homem realizar exame pelo menos uma vez ao ano. No Brasil, é a quarta causa de morte por câncer e corresponde a 6% do total de óbitos por este grupo.

A próstata é uma glândula que só o homem possui, localizada na parte baixa do abdômen. Situa-se logo abaixo da bexiga e à frente do reto. A próstata envolve a porção inicial da uretra, tubo pelo qual a urina armazenada na bexiga é eliminada. Ela produz cerca de 70% do sêmen e representa um papel fundamental na fertilidade masculina.

Uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais integrais e com menos gordura, principalmente as de origem animal, ajuda a diminuir o risco do câncer. Especialistas recomendam pelo menos 30 minutos diários de atividade física, manter o peso adequado à altura, diminuir o consumo de álcool e não fumar.

SINTOMAS

Os sintomas mais comuns do tumor são a dificuldade de urinar, frequência urinária alterada ou diminuição da força do jato da urina, dentre outros. Quem tem histórico familiar da doença deve avisar o médico, que indicará os exames necessários.

Alguns desses tumores podem crescer de forma rápida, espalhando-se para outros órgãos e podendo levar à morte. A grande maioria, porém, cresce de forma tão lenta – leva cerca de 15 anos para atingir um centímetro -, que não chega a dar sinais durante a vida e nem a ameaçar a saúde do homem.

Texto: Samara Guimarães com informações da Ascom PMP/ Fotos: Luciano Silva-PMP