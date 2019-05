Canaã discute futuro do município em seminário nesta terça-feira (7), e Prefeitura assina convênio com a Unifesspa para cursos de Letras e Agronomia

Em evento que vai contar com a presença de gestores públicos, empresários e representantes de instituições públicas, privadas e da sociedade civil, a prefeitura realiza o Seminário de Encerramento do Programa de Dinamismo Econômico de Canaã dos Carajás.

Na oportunidade, serão divulgados os resultados do projeto e será apresentado o programa “Pacto por Canaã”, que vai nortear as ações do Governo Municipal nos próximos anos. O evento acontece no auditório do Sine, a partir das 8h.

Durante o evento, será firmado a parceria do Governo Municipal com a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). Os primeiros cursos a serem oferecidos serão licenciatura em Letras e bacharelado em Agronomia.

Programa de Dinamismo Econômico

A Prefeitura de Canaã dos Carajás identificou a necessidade de dedicar esforços no fortalecimento da economia do município. Em uma parceria com a mineradora Vale e a Fundação Vale, deram início ao projeto. A realização do programa contou com o apoio técnico da consultoria, Agenda Pública.

Por meio de Laboratórios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSlabs), a prefeitura reuniu representantes da sociedade civil, governo e empresas, que identificaram desafios prioritários e consolidaram quatro planos de ação, são eles: desenvolvimento econômico; desenvolvimento da educação; desenvolvimento rural; desenvolvimento industrial.

Pacto por Canaã

É um esforço coordenado de 17 ações públicas, em parceria com o setor privado e sociedade civil, com o objetivo de tornar o município referência nacional em qualidade de vida e desenvolvimento sustentável até o ano de 2035.

Dentre os eixos mais importantes, o projeto envolve a realização de grandes obras de infraestrutura, como o asfaltamento da rodovia Transcarajás e a Nova Weyne Cavalcante, o início da operação dos polos industriais, a chegada de universidades públicas, a ampliação do programa Procampo, entre outras ações.

O projeto em transformar Canaã dos Carajás numa cidade universitária continua avançando. Nesta terça-feira (7), o Governo Municipal firma parceria com a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) para a oferta de cursos superiores no município, durante o Seminário de Encerramento do Programa de Dinamismo Econômico de Canaã dos Carajás, que acontece no auditório do Sine.

Os primeiros cursos a serem oferecidos são licenciatura em Letras e bacharelado em Agronomia. A expectativa é que o edital seja lançado já neste mês e que as aulas comecem no segundo semestre de 2019.

O prefeito Jeová Andrade enfatizou que a Unifesspa é uma instituição que trará benefícios para o município e contribuirá para o avanço da educação superior em Canaã. ”Acredito que daremos um grande passo com esse trabalho em conjunto.”

O prefeito destacou ainda o desejo de que a universidade tenha um Campus em Canaã até o final de 2020. “O reitor e a gestão de Canaã partilham do mesmo desejo e vamos trabalhar bastante nesse sentido, pois quem ganha com isso é a população.”

