Canaã vai disponibilizar recursos à Emater

O acordo de cooperação técnica entre a Prefeitura Municipal de Canaã e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater), visa prover apoio administrativo à organização que oferece soluções para a agricultura familiar em todo o Estado.

No total, a prefeitura vai disponibilizar ao órgão dois empregados administrativos, 200 litros mensais de combustível para o deslocamento dos técnicos, internet, água e energia elétrica. Em reunião nesta tarde (26), o Prefeito Jeová Andrade anunciou que vai ampliar a ajuda, disponibilizando um novo espaço para atendimento, equipamentos de escritório e três computadores para os técnicos.

A Emater foi criada em 1965 e, desde então, presta apoio técnico, realiza pesquisas e promove a educação e inovação tecnológica em prol do desenvolvimento agroecológico paraense. O prefeito Jeová Andrade celebrou a presença do órgão em Canaã. “Ter a Emater mais perto da gente é muito importante para nós. É uma instituição que tem know-how e experiência de sobra para ajudar nossos projetos no município. As expectativas são as melhores possíveis”, afirmou.

O convênio foi assinado no dia 21 de fevereiro, tem vigência até 31 de dezembro de 2020 e deve receber os aditivos anunciados nos os próximos dias.

