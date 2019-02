Capacitação visa melhorar atendimento a pessoas em situação de rua

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), através da Diretoria da Gestão do Trabalho, realizou essa semana a capacitação “O Trabalho Psicossocial com Pessoas em Situação de Rua”. A capacitação teve como público alvo trabalhadores do Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas) e do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e foi ministrada pela psicóloga Gabriela Menezes.

“É importante garantir que nossos servidores possam oferecer mais qualidade no atendimento e, nesse casso, às pessoas em situação de rua. Os profissionais estão sempre encontrando situações dinâmicas, então é preciso estar sempre se atualizando sobre métodos de abordagem”, destacou José Luiz Castro, coordenador da Gestão do Trabalho.

