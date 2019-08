Casa da Moeda, Telebras, Correios, Eletrobras são algumas das privatizações anunciadas pelo presidente

O governo federal anuncia, nesta quarta-feira (21/9) uma lista com 17 empresas públicas a serem privatizadas. Mas o processo começa pelos Correios, destacou o presidente Jair Bolsonaro. Em conversa com a imprensa, na saída do Palácio da Alvorada, ele negou saber de cabeça a lista de todas, mas entre as estatais a serem vendidas ao capital privado estão a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a Telebras, a Eletrobras, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (DataPrev), entre outras.

A privatização dos Correios, como definido em sentença pelo Supremo Tribunal Federal (STF), passará, obrigatoriamente, pelo Congresso. “Então, o processo é longo, não é rápido, é bastante comprido. Mas começa pelos Correios. Começa aí, não tenho de cabeça ainda”, afirmou o presidente. A lista será detalhada na tarde desta quarta pelo Ministério da Economia.

O diretor-presidente da EBC enviou uma carta antecipando a informação aos funcionários dos Correios. Nela, ele diz contar com todos para participar do “plano de transformação” da estatal. “Esta ação significa que todos devem trabalhar duro para a conquista deste objetivo. Muito mais que trabalhar, todos devem servir. Servir está acima de trabalhar. Servir impõe uma dedicação de corpo e alma à missão sem pedir nada em troca. O difícil dever de servir, o duro dever de servir, o sublime dever de servir e o divino dever de servir”, d

Confira abaixo a lista de todas as estatais que serão anunciadas no plano de privatizações