Cavalgada abre as programações da FAP 2017

Realizada no sábado, 02, por volta das 9h a Cavalgada da início as programações oficiais da Feira de Agronegócios de Parauapebas (FAP). Uma festa que é tradição em Parauapebas.

O evento é realizado pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Parauapebas (SIPRODUZ). Durante a cavalgada as comitivas percorreram as principais ruas da cidade até a FAP, onde será realizada a grande festa do agronegócio de Parauapebas.

O shows da FAP 2017 terão início na próxima quarta-feira, 06, com Marcia Felipe, seguidos de Banda Discopraise, Matheus e Kauan, Washigton Brasileiro, Missa Campal e show tributo ao Pe. Zezinho e encerramento com Amado Batista.

O evento contará ainda com Festival de Louvor, Rodeio, inauguração da “FORÇA QUE VEM DO CAMPO” e ainda FAP Cidadania com diversas ações sociais.

Texto e fotos: Samara Guimarães