Centenas de documentos são encontrados dentro da casa de agente do Detran em Parauapebas

A Policia Civil de Parauapebas apreendeu centenas de documentos dentre eles habilitações e documentos de veículos na residência de Samaritano, o que pode complicar ainda mais a vida dele, pois além dos documentos que estavam em sua posse ele também é suspeito de crime de feminicídio.

A polícia fez a apreensão após ser registrado um BO na 20ª Seccional de Policia Civil de Parauapebas, no qual a pessoa que registrou o boletim diz ter sido vítima de extorsão pelo agente de trânsito.

Segundo o delegado Gabriel eles tiveram acesso à audiência de custodia de Samaritano na segunda-feira, 01, após ser preso suspeito de feminicídio e durante a audiência o juiz que conduzia a audiência informou que a família da vitima poderia buscar os pertences da vitima assim como as coisas do filho do casal, com isso a policia fez um pedido a família de Samaritano para que fosse feita uma busca na residência com a finalidade de localizar não só o documento da pessoa que registrou a ocorrência, mais com outros indícios de crimes.

Durante a revista na residência os policias não encontraram apenas um, mais centenas de documentos que possivelmente poderiam está lá pelo mesmo motivo ao qual a vitima registrou o boletim de ocorrência.

Os documentos foram levados todos para a delegacia e esta a disposição das pessoas que passaram pelo mesma situação que a vitima que não quis se identificar passou. Diógenes Samaritano agora poderá responde também pelo crime de corrupção passiva se confirmado.

Samaritano que já aguarda em uma cela na Carceragem do Rio Verde o resultado da pericia sobre as causas da morte de sua companheira, agora vai ter que se explicar sobre os documentos encontrados em sua residência.

Edvan Lopes