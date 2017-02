Secult abre as inscrições para escola de música Maestro Waldemar Henrique

Começou na segunda-feira, 13, as inscrições para o processo seletivo 2017 da Escola de Música Maestro Waldemar Henrique. As vagas são destinadas a crianças e adolescentes, com idade entre 8 e 18 anos, em cursos de formação musical teórica e prática instrumental, com duração de três anos.

Estão sendo ofertadas 184 vagas, divididas por idade e curso, nos turnos da manhã e da tarde. Para as crianças de 8 e 9 anos, é ofertado o curso de musicalização infantil por meio do qual elas vivenciam a prática musical de maneira lúdica e divertida através de didáticas apropriadas.

A partir de 10 anos, as crianças têm a opção de se inscrever nos cursos de violão, teclado, piano, bateria e canto. Já os cursos de instrumentos de sopro (saxofone, clarinete, flauta transversal, trombone e trompete) são para candidatos a partir de 12 anos de idade.

O candidato fará opção por somente um curso/instrumento e estará concorrendo ao quantitativo das vagas ofertadas por horário que pretende cursar.

Os interessados assistirão a uma semana de aula, com noções elementares de teoria e percepção musical, no período de 20 a 24 deste mês. Ao final, farão uma prova para o preenchimento das vagas.

O formulário de inscrição deve ser baixado, preenchido e entregue pelos pais ou responsável pelo candidato, juntamente com cópia do RG de ambos ou Certidão de nascimento do candidato, na secretaria da Escola de Música, que funciona na Secretaria Municipal de Cultura Secult (antiga Câmara de Vereadores), situada na rua E, nº 505, bairro Cidade Nova, no período de 13 a 16 deste mês, no horário das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30.

Maiores informações pelo telefone (94) 3346-1358.

