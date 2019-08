Classe hospitalar de unidades do Estado iniciam atividades do segundo semestre

O início do segundo semestre letivo não é restrito apenas às escolas regulares em todo o país. No Pará, as atividades também ocorrem em hospitais públicos que desenvolvem projetos de escolarização para pacientes pediátricos internados.

Na segunda-feira (5), a classe hospitalar do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua retornou às aulas. Na capital paraense, as atividades do Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo recomeçaram nesta terça (6). Já na quarta-feira (7) será a vez do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém. Os hospitais pertencem ao Governo do Estado do Pará, e realizam atendimento público gratuito.

No HMUE, dos seis pacientes internados na Clínica Pediátrica e no Centro de Tratamento de Queimados, apenas dois puderam comparecer na volta às aulas. Os motivos são justificáveis, na escolarização hospitalar, as atividades pedagógicas dividem a atenção dos pacientes com os procedimentos assistenciais necessários a cada caso.

Diariamente, as professoras do projeto, desenvolvido nos hospitais pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), circulam pelas enfermarias para verificar o estado de saúde e as possibilidades de locomoção dos pacientes para às aulas. O perfil é de crianças com fraturas que necessitaram de alguma intervenção cirúrgica ou envolvidas em acidentes com queimaduras.

“Precisamos fazer isso porque entram pacientes novos, outros recebem alta. É importante mobilizar para despertar o interesse deles em ir para a classe”, explicou Maria Odenir Félix, professora do projeto.

É preciso muita força de vontade para superar a dor e persistir para continuar a aprender. É o caso de Matheus Souza, de 9 anos, que sofreu uma queda e está internado há um mês. “Gostei da classe, dos quadros. Hoje pintei, escrevi, lembrei de matemática e português que aprendo no 3º ano na minha escola em São Miguel do Guamá”, contou.

Em média, a Classe Hospitalar do HMUE atende 50 pacientes por mês. O compromisso é com a manutenção do vínculo com a escola, por isso os conteúdos são multidisciplinares e focados no nível de aprendizagem de cada aluno. Não são aplicadas avaliações, como nas escolas regulares, mas já houve caso em que uma prova precisou ser aplicada em parceria com a escola de origem do pequeno paciente, para que o estudante não perdesse o ano letivo.

Recomeço

Em funcionamento desde 2015, quando o hospital foi inaugurado, a Classe Hospitalar do Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo oferece atendimento para as crianças em sala de aula e nos leitos, o que para muitos é um recomeço após a descoberta do câncer.

Foi o que aconteceu com o pequeno Leonardo Barreto, de 9 anos, que precisou se afastar dos estudos por um ano depois da descoberta de um tumor cerebral. Hoje, com o tratamento em fase de manutenção e a liberação da equipe médica para o retorno às aulas, é a mãe de Leonardo, Luanny Barreto, que fala sobre a importância da classe hospitalar para o filho.

“Eu tinha essa preocupação dele perder mais um ano letivo e fui conheci a classe hospitalar. É um projeto brilhante. Ele está amando, se esforça para acordar cedo e rever os amigos”, conta a mãe. “Falo para ele que não será uma limitação na fala ou a doença que vai impedi-lo de alguma coisa no futuro. Ele é uma criança e a escola faz parte da vida dele”, complementa Luanny.

Com aulas marcadas para esta terça-feira (6), a classe do Hospital Oncológico Infantil em 2019 já recebeu a visita de representantes da Seduc e, ao mesmo tempo em que comemora um aumento no número de matrículas, celebra também os alunos que tiveram alta e retornaram para as escolas regulares.

“Esse ano tivemos um aumento de alunos inscritos e isso é muito significativo. A tendência é só aumentar porque as famílias estão entendendo que a educação faz parte desse cuidado”, destaca o professor Roberto França. “Ao mesmo tempo, para esse segundo semestre, tivemos três alunos que receberam alta e voltaram para suas cidades e escolas, o que nos deixa muito feliz”, complementa a professora da classe, Elvira da Silva.

Santarém – Em 2014, o projeto Escolarização Hospitalar do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém (PA), foi criado para atender os alunos que estão em tratamento de longa permanência e que não podem frequentar uma sala de aula. Por meio dessa iniciativa, as crianças internadas no Hospital são matriculadas em uma escola municipal e acompanham o processo educacional nos próprios leitos.

