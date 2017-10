Com grande festa, família Sacramento recebe nova média da família, Youri Potyra

Neste último sábado (7), a família Sacramento junto a equipe do Jornal Correio do Pará recepcionou a recém-formada em Medicina, Youri Portyra. O evento reuniu diversos familiares e amigos, teve como mestre de cerimônia o jornalista e apresentador de TV Fabio Sacramento. A festa teve início por volta das 22h no ultimo piso do Jornal Correio do Pará.

Arlete Sacramento, mãe da jovem médica se emocionou a lembrar a trajetória até chegar a essa formatura, assim como o tio Flávio Sacramento, diretor do Jornal Correio do Pará. Emocionadas também a tia Eliane Sacramento e a avó dona Ray, externaram seus sentimentos com essa conquista.

Na oportunidade o Pe. Hudson fez um discurso e uma oração abençoando a nova profissional da área de medicina de Parauapebas.

Texto: Wenderson Costa/Rodrigo Melo