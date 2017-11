Com mais uma vitória, Parauapebas Futebol Clube garante vaga na elite do Campeonato Paraense de Futebol em 2018

O Parauapebas Futebol Clube (PFC) conhecido como gigante de aço garantiu sua vaga na elite do Campeonato Paraense de Futebol em 2018 ao bater o clube do Izabelense por 2 a 1 na tarde deste último domingo (26) no estádio Edilson Abreu (Abreuzão) na cidade de Santa Izabel, estado do Pará.

Comandados pelo técnico Léo Goiano, o Gigante de Aço, clube de Parauapebas, conseguiu abrir o placar com um gol do jogador Potiguar em uma cobrança de pênalti aos 20 minutos do primeiro tempo, porém o time adversário conseguiu chegar ao empate também em uma cobrança de pênalti convertido por Ramon aos 37 do primeiro tempo.

Jogando em casa com o apoio da torcida, o time de Santa Izabel que é chamado de Frango da Estrada começou a crescer na partida, mas com a expulsão do zagueiro Marquinhos que veio da base do Paysandu, o time perdeu sua reação e diminuiu a qualidade técnica sendo pressionado pelo PFC.

Aos exatos 28 minutos do segundo tempo após muito pressionar o time de Santa Izabel, o Gigante de aço abriu mais uma vez a vantagem com um gol do atacante Monga, garantindo a vitória do clube e dando acesso a elite do Campeonato Paraense de Futebol.

Mesmo jogando fora de casa contra o apoio da torcida adversária que era bastante, o clube do PFC conseguiu a vitória por 2 a 1 e enfrentará na final da Segunda Divisão o clube do Bragantino. O jogo está marcado para ocorrer no próximo domingo (3) no estádio Mangueirão em Belém do Pará.

Rodrigo Melo