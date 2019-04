Com mandado de prisão nas mãos Policia Civil leva Nenzão pra trás das grades

A Polícia Civil de Marabá, através da Divisão de Homicídios deu cumprimento a mandado de prisão temporária expedido contra o nacional ADERSON PEREIRA DOS SANTOS, na mesma oportunidade em que deu cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência do mesmo localizada na folha 11, no intuito de localizar objetos ilicitos relacionados ao crime mencionado.

Nenzão como é conhecido é o responsável por mandar executar a vítima, no dia 20/03/19, por volta do meio dia, no interior da rodoviária da folha 32, em plena luz do dia. Segundo revelou a investigação, Nenzão veio da cidade de Goiânia, juntamente com a vítima, no mesmo ônibus e ao descer do ônibus passou a gesticular para o “pistoleiro” indicando quem seria e onde estaria a vítima para que ela fosse executada.

Esta operação realizada na data de hoje é apenas uma de várias fases que deverão ser desencadeada em breve, pois o crime que foi praticado teve a participação de outras 04 pessoas que já estão sendo identificadas, dentre elas o “pistoleiro” e o “piloto de fuga”.