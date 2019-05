Comemoração dos 31 anos de Parauapebas terá inaugurações, obras, serviços e shows

Os 31 anos de Parauapebas será comemorado com uma programação diversificada que inclui inaugurações, entrega e início de obras, prestação de serviços, shows e apresentações culturais. As festividades iniciam na próxima terça-feira (7), às 19 horas, com Missa, Show Católico Canta Parauapebas e apresentação da cantora Eliane Ribeiro, na Praça de Eventos.

A programação segue na quarta-feira (8) pela manhã, às 7h, com desfile cívico e hasteamento das bandeiras, em frente à Prefeitura. À noite, na Praça de Eventos, haverá um culto em ações de graças, às 19h, em seguida apresentação do Show Gospel Canta Parauapebas e da cantora Damares.

Os shows encerram na quinta-feira (9), a partir das 20h, com DJ’s, apresentações culturais, Show Canta Parauapebas e show pirotécnico. A dupla sertaneja Bruno e Marrone fará o encerramento.

Programação do dia 10 de maio

No dia 10 de maio, data em que Parauapebas faz aniversário, será lançada a programação Prefeitura Mais Perto de Você, que atenderá comunidade de várias localidades durante cinco sextas-feiras com diversos serviços de saúde, assistência social e emissão de documentos. Nessas programações ocorrerão também inaugurações. A comunidade do Complexo Altamira será a primeira beneficiada, a ação será realizada na Escola Municipal Domingos Cardoso, das 8 às 14 horas.

Nesta data será inaugurada a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do bairro Vale do Sol e iniciarão os serviços de infraestrutura na parte alta do bairro Betânia. O bolo de 31 metros será cortado na Praça do bairro Populares I, no dia 10 de maio, às 17 horas.

Prefeitura Mais Perto de Você

A comunidade do bairro Cidade-Nova receberá a programação Prefeitura Mais Perto de Você no dia 17 de maio. Os serviços serão ofertados na quadra da escola Chico Mendes, das 8 às 14 horas. Às 19h será realizada a inauguração do novo sistema de iluminação pública da cidade e, às 20h, iniciará a exposição do Museu de Parauapebas, no CDC.

No dia 24 de maio a comunidade do Liberdade receberá a mesma programação, os serviços serão disponibilizados na praça do bairro. A creche Zelita Pereira será inaugurada neste dia.

Na sexta-feira seguinte, dia 31, a programação será realizada no bairro Novo Brasil. Os serviços de saúde, assistência social e emissão de documentos serão realizados na escola Dayse Lorrane. Neste dia também serão entregues 2.000 títulos dos lotes urbanizados do Programa Lar da Nossa Gente e, às 17 horas, terá o casamento comunitário no Lago da Nova Carajás.

O último dia de programações alusivas ao aniversário da cidade será na VS 10, dia 07 de junho, com a inauguração da Escola de Educação Infantil Aurino Gonçalves, e com a entrega da primeira fase do novo sistema de abastecimento de água que beneficiará os bairros Caetanópolis, Nova Vida, Jardim América I e II. Nesta data a comunidade também receberá os serviços da ação Prefeitura Mais Perto de Você.

Texto: Karine Gomes

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP