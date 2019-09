COMUNICADO – Abertas inscrições para oficinas do Cultura em Movimento

A Prefeitura de Parauapebas comunica que estão abertas as inscrições para as oficinas do programa Cultura em Movimento, que oferta diversas modalidades de atividades culturais (teatro; danças regionais; balé; flauta doce; violão; hip hop; canto coral) para crianças, adolescentes e jovens. As equipes da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) realizam o processo seletivo em cada um dos 10 polos.

Nesta semana, as inscrições para o polo Cidade-Nova são realizadas no Centro de Desenvolvimento Cultural (CDC), das 8 às 12 e das 14 às 18 horas, iniciando nesta terça-feira (03) e encerrando na sexta-feira (06). O interessado deve simplesmente comparecer ao local da inscrição e se apresentar, no caso de menor de idade, deve ir acompanhado do responsável legal.

No domingo (08), a comunidade do Residencial Alto Bonito será contemplada. As inscrições serão realizadas na Escola Municipal Domingos Cardoso, das 14 às 18 horas.