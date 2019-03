Comunidade e Conselho de Saúde participam de pré-conferências

Compartilhar no Facebook

A comunidade está sendo convidada a participar das pré-conferências de saúde desde o último domingo, 17, quando foi iniciada a programação para a população de Palmares ll e Cedere.

Até o dia 25 deste mês, os encontros que são conduzidos pelo Conselho Municipal de Saúde, que acontecem em vários bairros e nas comunidades rurais de Parauapebas, legitimam a participação popular em discussões sobre a rede pública de saúde e o controle social protagonizado pelo próprio conselho como órgão deliberativo, consultivo, e fiscalizador.

As pré-conferências antecedem a 13ª Conferência Municipal de Saúde marcada para ocorrer nos dias 5 e 6 de abril, no Centro Universitário de Parauapebas (Ceup), quando uma série de propostas será levantada para fundamentar o Plano Municipal de Saúde para os próximos dois anos que deverá conter o panorama da saúde do município, bem como ações para alcançar objetivos específicos, diretrizes, metas e indicadores.

Conforme previsto em edital de convocação publicado pelo Conselho de Saúde, serão 14 pré-conferências na zona urbana e seis pré-conferências na zona rural. O tema da conferência de saúde é “Democracia e saúde: saúde como direito e consolidação e financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS)” e terá com os seguintes eixos de discussão: democracia e a participação social na saúde; saúde como direito; consolidação dos princípios do SUS e financiamento adequado e suficiente para o SUS.

Após a Conferência Municipal, as propostas do município serão levadas para 13° Conferência Estadual de Saúde, em junho. Os delegados de Parauapebas participarão junto com os demais outros municípios paraenses.

Já a Conferência Nacional de Saúde, realizada a cada quatro anos, ocorrerá de 4 a 7 de gosto em Brasília (DF) em sua 16° edição.

Texto: Jéssica Diniz

Fotos: Piedade Ferreira

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP