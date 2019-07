Comunidades dos bairros Bela Vista 1 e Nova Carajás têm demandas atendidas

Essas reuniões são sempre intermediadas pelo gabinete do executivo, que tem buscado atender as principais reivindicações das comunidades, em parceria com as secretarias de governo.

Dando sequência ao trabalho de atendimento e relacionamento com as as comunidades, na manhã desta terça-feira (16), representantes das associações de moradores dos bairros Bela Vista 1 e Nova Carajás se reuniram com secretários de governo para encaminhamento e atendimento de demandas. Essas reuniões são sempre intermediadas pelo gabinete do executivo, que tem buscado atender as principais reivindicações das comunidades, em parceria com as secretarias de governo.

“Temos buscado dialogar com todas as comunidades que têm nos procurado. Vamos atender, dentro do possível, as principais reivindicações”, destacou Roque Dutre, chefe de gabinete. Ao longo do semestre, reuniões com várias comunidades já ocorreram. (confira aqui o resultado da reunião com as comunidades dos bairros Liberdade I e II).

Para Ana Lúcia Assis, presidente da Associação de Moradores do Bela Vista (AMBEV), é “importante esse espaço que o governo abre para a comunidade, porque nos dá a chance de falarmos nossas necessidades. Eu vejo que a gestão está aberta para as comunidades, inclusive, a maioria das vezes que estivemos aqui, o prefeito estava junto, já até almoçamos quentinha com ele”.

“Saímos satisfeitos! Têm coisas que não podem ser executadas rapidamente, como construção de escolas e creches, mas outras demandas podem ser realizadas logo e creio que até o fim do ano seremos atendidos”, acrescentou Ana Lúcia.

Principais encaminhamentos

A comunidade do Bela Vista explicou a necessidade de ter inaugurada a nova estrutura do posto de saúde do Bairro Rio Verde. Representantes da secretaria municipal de saúde informaram que já está em fase licitatória o projeto da construção da referida unidade básica de saúde.

Outra demanda foi a inclusão do bairro nas rotas do transporte público, representantes do Departamento Municipal de Trânsito (DMTT) se comprometeram em realizar reunião entre a comunidade e a Central de Cooperativas de Vans para definição dessa demanda e da construção de lombadas em algumas vias.

Sobre a iluminação pública os representantes da comunidade informaram que melhorou bastante depois da implantação do parque de iluminação de LED, assim como melhoru também a limpeza urbana na localidade.

Já os representantes dos moradores do bairro Nova Carajás reivindicaram construção de creches. Os representantes da Secretaria Municipal de Educação (Semed) falaram que primeiro é necessário fazer um estudo de viabilidade da necessidade da referida creche no bairro, e posteriormente um projeto para ser inserido no orçamento de 2020.

Ficou encaminhado que esse levantamento será feito em conjunto entre as secretarias de Educação, Assistência Social e Departamento de Relações com a Comunidade (DRC). As demandas sobre infraestrutura de vias serão atendidas com a operação tapa-buracos, que será reforçada no próximo mês.

Texto: Karine Gomes

Fotos: José Piedade

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP