Conhecido como ‘Bin Laden’, foragido da Justiça do PA é preso em Goiás

Ele é suspeito de roubar mais de R$ 15 milhões de transportadora, diz PRF. Além dele, o motorista que dirigia o carro para ele também foi preso.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, no domingo (5), em Goiás, Antônio Rangel Duarte Lima, de 30 anos, conhecido como “Bin Laden”, suspeito de roubar mais de R$ 15 milhões de transportadoras de valores no Pará. Além dele, o motorista do carro, de 29 anos, foi preso. A polícia apreendeu R$ 156 mil em dinheiro no veículo.

Antônio Rangel foi preso na manhã de domingo na BR-153, em Campinorte, na região norte de Goiás. Segundo a PRF, após uma abordagem de rotina os policiais notaram que o motorista do veículo tinha passagem pela polícia e o passageiro, Bin Laden, havia apresentado uma CNH falsa para se identificar. Diante disto, a corporação iniciou uma inspeção no carro, um GM Cruze.

Durante as buscas, o motorista fugiu por uma mata, mas foi alcançado pelos policiais depois de tropeçar em uma pedra e cair. Após prender os dois homens, a polícia identificou Antônio Rangel como foragido da Justiça e encontrou R$ 156 mil com os dois.

O motorista, segundo a corporação, já havia cumprido pena por tráfico de drogas.Segundo a polícia, Antônio Rangel era foragido da Justiça pelos crimes de latrocínio e roubo qualificado e já havia fugido duas vezes do presídio.

Bin Laden alegou à polícia que estava se mudando de Araguaína para Goiânia e que havia contratado o motorista por R$ 2 mil para fazer transporte dele. Sobre o documento falso, ele disse que havia comprado por R$ 500, em Goiânia. Durante a abordagem, o condutor conseguiu apagar todos os dados do celular, para dificultar que a polícia encontrasse informações.

Os dois foram presos e levados para a sede da Polícia Federal em Goiânia.

fonte: G1 PA

